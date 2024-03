Catia muore nel sonno a 49 anni colpita da malore improvviso: inutili i soccorsi chiamati dal marito

Catia muore nel sonno stroncata da un malore improvviso, chi la conosceva la ricorda come una “Donna dal cuore luminoso e gentile”. Lascia il marito e un figlio

Il decesso è avvenuto nella notte del 6 marzo nell’abitazione familiare ad Ascoli. Catia Cesidia Cerini, mamma di 49 anni, che lavorava al supermercato Conad in viale Costantino Rozzi, è morta nel sonno colta da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Ad accorgersi della tragedia è stato il marito Francesco Pagani che ieri mattina, non vedendola ancora alzata è andato a chiamarla in camera da letto, dove ha trovato la moglie priva di conoscenza. L’uomo ha subito chiamato i soccorsi contattando il numero delle emergenze.

PIn pochi minuti dopo nell’abitazione a Monticelli sono arrivati i sanitari del 118 che nonostante i tentativi di rianimate la 49enne, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Catia Cerini lascia il consorte, il figlio Emanuele, i genitori Umberto e Dora, il fratello Arturo. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città destando emozione e cordoglio nelle tante persone che conoscevano Catia peril suo lavoro di impiegata presso il supermercato Conad, dove era ben voluta da tutti e apprezzata dalla clientela per la cortesia e la cordialità con cui svolgeva quotidianamente il suo lavoro, sempre col sorriso sulle labbra. Tanti i messaggi di cordoglio che sono giunti ai familiari anche attraverso i social dove la notizia della scomparsa della 49enne ascolana si è subito diffusa.

La salma di Catia Cerini è stata composta presso l’obitorio dell’ospedale Mazzoni. Il funerale verrà celebrato oggi 7 marzo alle 14.30 presso la chiesa dei SS. Simone e Giuda a Monticelli.