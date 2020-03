Cattolica Eraclea (AG). Ruba borsa con documenti ad anziana poi chiede 500euro per restituirla: 54enne arrestato

I Carabinieri di Cattolica Eraclea hanno arrestato un 54enne del luogo già conosciuto alle forze dell’ordine, che aveva messo in atto un vero e proprio “cavallo di ritorno”, ossia un’estorsione ai danni di una pensionata del luogo

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, un ladro ha sfondato il finestrino di un’autovettura e rubato una borsa con dentro documenti e assegni di una pensionata settantatreenne di Cattolica Eraclea. La signora accortosi del furto, insieme al figlio ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della locale Stazione.

Poco dopo però un uomo ha contattato la vittima dicendole di essere un intermediario e che poteva esserle utile per farle riavere quanto sottrattole, ma in cambio ha chiesto 500 euro. I militari hanno quindi messo in atto tutte le operazioni necessarie per arrestare l’autore di quello che in gergo è definito un “cavallo di ritorno”.

I Carabinieri hanno fatto credere al 54enne che lo scambio si poteva fare e quando l’uomo si è presentato all’appuntamento, mentre avveniva lo scambio della borsa con i soldi richiesti, lo hanno bloccato ed arrestato.

L’estorsore è stato quindi condotto al carcere di Agrigento, in attesa del giudizio di convalida. La refurtiva invece è stata subito restituita alla signora derubata, che ha ringraziato i Carabinieri per il loro operato.