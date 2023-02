Chiacchiere al forno con ricotta, scorze d’arancia e cioccolato – Ricetta siciliana

Le chiacchiere di Carnevale,al forno, sono una bontà assoluta! Il ripieno pensato dalla nostra chef “Zia Pina”, è molto siculo, ricotta, scorza di arancia candita e pezzetti di cioccolato

Semplici e veloci da realizzare, nati per la festa di carnevale, sono indicati per qualsiasi evento e la velocità della preparazione, ne fanno un ancora di salvataggio in caso di ospiti non attesi o per tappare un buco non previsto.

La preparazione non è complicata e richiede circa 1 ora. Difficoltà media.

Ingredienti:

400 gr. di farina 00

40 gr. di zucchero semolato

60 gr. di strutto

100 ml di latte intero

40 gr di panna

1 uovo

1 bustina di lievito per dolci

1 fialetta di aroma al Rum o un biccherino di liquore

zucchero a velo q.b. per decorare

Ingredienti per la farcitura:

400 gr. di ricotta di pecora

70 gr. di zucchero semolato

50 gr di cioccolato fondente

scorze di arancia candita q.b.

PREPARAZIONE

Preparate la crema di ricotta. Unite la ricotta ben scolata lo zucchero, il cioccolato e la scorza d’arancia, tagliati a pezzetti e con una frusta mescolate energicamente fino ad amalgamare bene gli ingredienti; In una ciotola mettete la farina setacciata, lo zucchero semolato, il lievito, l’uovo, la fialetta di Rum e a filo aggiungere il latte e la panna. Amalgamate il tutto ed infine unite lo strutto in piccoli pezzi. Impastate bene per circa 5/10 minuti, fino ad ottenere un composto omogeneo ed elastico; prendete la pasta ottenuta, fatene una palla, avvolgetela nella pellicola trasparente per alimenti e lasciatela riposare per 30 minuti in frigorifero; trascorso il tempo lavorate l’impasto su un ripiano infarinato e con un mattarello fatene una sfoglia sottile non più di 3 millimetri, rettangolare, abbastanza lunga da essere ripiegata in due; Ripiegate la sfoglia su se stessa e su metà della sfoglia tirata, mettete il ripieno di ricotta, tenendo conto della distanza per creare i dischetti,; quindi ripiegate l’altra metà della sfoglia a copertura e con una formella – noi abbiamo usato un bicchiere da 200 cc – tagliate le chiacchiere; ora posizionateli su una teglia rivestita con carta forno, distanti tra di loro perché in cottura aumenteranno di volume; Infine mettete in forno preriscaldato a 180 °C per 15 minuti circa, quando cotti, sfornate e lasciate raffreddare. Finito! Posizionateli in un vassoio, spolverate con lo zucchero a velo e servite.

Come al solito… Buon appetito!