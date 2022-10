Cina recluta piloti inglesi per addestrare propria aviazione a strategie occidentali, Londra lancia allarme

Offerte generose ai piloti inglesi per conoscere come combatte l’Occidente: mentre la Russia fa svuotare gli arsenali NATO in Ucraina, Pechino impara le tattiche occidentali di combattimento aereo

La Cina sta reclutando piloti ed ex piloti della Royal Air Force britannica, ma anche di altri Paesi occidentali, accordando generosi compensi affinché addestrino l’aviazione militare di Pechino a comprendere le tattiche occidentali di combattimento.

Il ministero della Difesa di Londra ha dato l’allarme, parlando di una cosidetta “minaccia agli interessi dell’Inghilterra”: sarebbero almeno trenta gli ex top gun inglesi reclutati per l’addestramento di membri dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese. Secondo il Guardian, i piloti sarebbero stati assoldati attraverso contratti con un’accademia di istruttori di volo del Sud Africa.

Londra ha detto di aver intrapreso passi per monitorare i movimenti cinesi e ostacolarli, ma la preoccupazione è tanta: l’addestramento sulle modalità operative di aerei e piloti occidentali fornirebbe informazioni chiave nell’eventualità di un conflitto.

Sebbene non esista un vero divieto per il personale militare britannico di lavorare per un altro Stato, il Regno Unito vuole ostacolare Pechino puntando sull’Official secrets acts, che stabilisce divieti circa la divulgazione di segreti in materia di sicurezza nazionale. “Stiamo prendendo misure per impedire il reclutamento di nostri piloti o ex piloti da parte delle forze armate cinesi”, ha dichiarato un portavoce del ministero della Difesa britannico.