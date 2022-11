Colonna “infinita” di carri armati russi T80U in mimetica chiara: “Russi si preparano alla guerra in inverno”

Secono le previsioni occidentali e del Pentagono USA in particolare, i combattimenti in Ucraina con l’arrivo dell’inverno dovrebbero limitarsi, ma se così non fosse? La Russia schiera moltissimi carri armati in mimetica invernale

L’esercito russo si prepara per l’inverno in Ucraina con nuovi carri armati dotati di mimetica invernale. Una lunghissima colonna di carri armati russi T-80U in mimetica invernale sono stati ripresi su una strada sconosciuta. Secondo alcune indiscrezioni, pare viaggiassero in direzione di Svatove nell’oblast’ di Luhansk, ma non è confermato.

Nel video si contano ben 42 carri armati viaggiare su asfalto, ma non è neppure chiaro se la colonna dei grandi blindati finisca con la fine delle riprese o se ne sia stata ripresa solo una parte.

Come noto, la Russia a causa della guerra in Ucraina ha incrementato la sua produzione bellica, in particolare è aumentata esponenzialmente la produzione di carri armati. Da ricordare che secondo le stime la Russia disporrebbe di oltre 16mila carri armati, il che la renderebbe la prima nazione al mondo per numero di blindati da combattimento: gli Stati Uniti ad esempio, hanno “solo” 9mila unità circa.