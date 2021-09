Continua il “trasferimento” di tunisini a Lampedusa: 18 barchini con 402 migranti sbarcati in meno di 24ore

Ormai si può parlare di trasferimento in massa di clandestini da Tunisi a Lampedusa, che poi vengono smistati nei vari centri di accoglienza siciliani: in meno di 24 ore sono arrivati 18 barchini con 402 persone

A Lampedusa gli sbarchi di tunisini continuano senza sosta: 18 barchini con 402 clandestini sono arrivati indisturbati fin sotto costa in meno di 24 ore e poi scortati sulle banchine. Un flusso costante che al momento appare difficile che si arresti e per le condizioni meteorologiche ottimali e sopratutto per la totale assenza di controlli.

Ed proprio quest’aspetto che preoccupa, appare evidente che barchini così piccoli e spesso instabili, non possano affrontare un tale traversata, quindi qualche grossa imbarcazione, come più volte documentato, li porta a poche miglia dalle nostre coste e poi li lascia su queste “bagnerole” sicuri che verranno “soccorsi” dalle nostre motovedette, che solo in quel momento diventano solerti.



Ci piace pensare che guardia costiera e guardia di finanza siano “distratti”, perché se tra radar, droni e quant’altro non vedono proprio questo via vai, l’aspetto per la sicurezza del Paese sarebbe davvero preoccupante.

Ma torniamo ai freddi numeri. Gli arrivi sono costanti ed ad intervalli di ore: nella notte tra lunedì e martedì sono arrivati 5 barchini con un totale di 63 clandestini, alle 12, altri tre arrivi, con altri 33 tunisini.

A seguire, la guardia costiera ha intercettato a 12 miglia a Sud da Lampedusa un peschereccio di 12 metri, con a bordo 35 tunisini, fra cui una donna, poco dopo la Guardia di finanza, a 20 miglia, ha bloccato un barchino di 10 metri con 12 tunisini a bordo e poi altri 19 che erano su un natante di 10 metri.

Sempre a 20 miglia, i finanzieri hanno intercettato un altro barchino con 13 tunisini e alle 16 altre 4 imbarcazioni, con un totale di 79 clandestini. Alle 16,43 sono arrivati altri 2 barchini, con 44 tunisini a bordo e portati fino a molo Favarolo.

Il flusso di ieri si conclude alle 18 con gli ultimi 5 arrivi di “giornata”, con un totale di 191 clandestini, che portano il totale a 18 gli sbarchi con 402 persone arrivate in meno di 24 ore.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/