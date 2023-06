Controffensiva ucraina “bruciata” dai missili termobarici russi, ma Kiev “spara” numeri: uccisi 219.820 russi

“Le forze di difesa ucraine hanno ucciso circa 219.820 russi tra il 24 febbraio 2022 e il 18 giugno 2023, di cui 650 solo nell’ultimo giorno”

Lo ha detto lo stato maggiore delle forze armate ucraine in un post su Facebook, numeri difficili da prendere sul serio soprattutto perché non verificabili e questo mentre Mosca pubblica decine di video di distruzione di Leopard e Bradkey. Ma i russi sono andati oltre ed hanno diffuso un video nel quale si vede il sistema di missili termobarici TOS-1A “Solntsepyok” che brucia le posizioni ucraine in direzione di Avdeevka. Le riprese sono impressionanti.

Difficile dunque credere ai numeri diffusi da Kiev, che oltre ai circa 219.820 russi uccisi, afferma di avere anche distrutto, dall’inizio della guerra, 3.984 carri armati nemici, 7.729 veicoli corazzati da combattimento, 3.847 sistemi di artiglieria, 610 lanciarazzi multipli, 364 sistemi di difesa aerea, 314 aerei da guerra, 304 elicotteri, 3.371 sistemi aerei tattici senza pilota, 1.211 missili da crociera, 18 navi da guerra/cutter, 6.571 autocarri e autocisterne e 52 unità di equipaggiamento specializzato.

A prescindere che i numeri non sono verificabili, anche fonti Usa e della Gran Bretagna, non enunciando numeri, hanno ammesso che i morti tra i soldati ucraini sono cinque volte superiori a quelli dei russi, quindi moltiplicandoli per cinque, i soldati ucraini uccisi sarebbero circa un milione e duecento mila. Difficile non vederci la solita propaganda di guerra.

Ma torniamo ai TOS-1A Solntsepek, i sistemi d’arma in grado di scagliare micidiali razzi termobarici e incendiari. La Russia li ha schierati anche in Ucraina ed ecco come funzionano.

Secondo il Ministero della Difesa britannico, le armi termobariche che sono state utilizzate dalla Russia in Ucraina sono stati montati su dei carri armati T-72 appositamente modificati. Un’arma termobarica è una tipologia di arma che non rientra tra le munizioni convenzionali e che sfrutta l’ossigeno dell’ambiente circostante per generare un’esplosione ad altissime temperatura ed energia. Sono formate da due cariche esplosive separate che danno origine a una detonazione dagli effetti devastanti.

L’arma termobarica, conosciuta anche come bomba a vuoto, libera una nuvola di combustibile e assorbe tutto l’ossigeno presente, anche quello all’interno dei polmoni, che restano orribilmente lacerati. Successivamente esplode generando una palla di fuoco e una potentissima onda d’urto, molto più energetica e duratura di quella prodotta da un ordigno convenzionale di pari “portata”. L’esplosione è talmente violenta che il corpo delle persone che si trovano nei pressi del dispositivo viene letteralmente vaporizzato.