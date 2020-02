Coronavirus in Sicilia. Salgono a 3 le persone contagiate: “Tutti turisti dalla Lombardia”

I contagiati risultati positivi ai test, attualmente si trovano tutti a Palermo e facevano tutti parte della stessa comitiva di turisti giunti dalla regione del nord

Salgono a 3 i contagiati in Sicilia dal Coronavirus covid19. I tre sono tutti turisti arrivati dalla Lombardia con la stessa comitiva di 28 persone. A riferirlo, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nell’aggiornamento delle 18:00.

Intanto tutto il personale dell’hotel Mercure di Palermo, in cui alloggiavano i turisti risultati positivi al test, è stato sottoposto al tampone di controllo per coronavirus dal personale dell’Asp. All’interno della struttura alberghiera ormai svuotata, è rimasta solo la comitiva di 28 persone che era in viaggio con i contagiati, gli altri ospiti, per ovvi motivi di sicurezza, sono stati mandati altrove.