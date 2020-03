Coronavirus. Montalbano: “Giovanni Paolo II da sanificare, l’intera struttura venga trasferita al F.lli Parlapiano”

Il candidato a sindaco di Ribera Francesco Montalbano, dopo gli ultimi casi da coronavirus verificatisi nell’ospedale di Sciacca, chiede che la struttura sia sanificata e l’attività temporaneamente trasferita nel nosocomio crispino

Francesco Montalbano invia una nota alla direzione generale dell’ASP di Agrigento e ai Sindaci di Sciacca e Ribera avente per oggetto misure urgenti emergenza Covid-19.

“Come riportato oggi dagli organi di stampa, – scrive il candidato sindaco Montalbano – gli ultimi 5 casi in provincia di Agrigento sono tutti riconducibili al Giovanni Paolo II. Alla luce di ciò è urgentissimo che le Autorità preposte, dispongano che l’intera struttura ospedaliera di Sciacca venga sanificata e venga predisposto il trasferimento temporaneo presso l’ospedale di Ribera dei reparti e della sala operatoria, consentendo così ai sanitari risultati negativi ai tamponi, di lavorare in un ambiente più sicuro per utenti ed operatori. In via sostitutiva i Sindaci di Sciacca e Ribera dovrebbero utilizzare le loro prerogative di capi della Sanità locale”.