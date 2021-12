Covid. Dati ISS di Natale: in terapia intensiva più non vaccinati, mentre più decessi tra i vaccinati

Pubblicato il 21 dicembre e reso pubblico il 24, il nuovo report dell’Istituto Superiore di Sanità su ricoveri e decessi da covid: negli ultimi 30 giorni i decessi tra i vaccinati sono stati 1159, contro 839 dei non vaccinati, mentre i ricoveri in terapia intensiva sono di 492 per i vaccinati e 877 per i non vaccinati



I nuovi dati – QUI IL PDF – confermano il trend dei precedenti, noto come “effetto paradosso”, con il numero assoluto di contagi e morti tra vaccinati che supera quello dei non vaccinati, e questo per via della progressiva diminuzione nel numero di questi ultimi, che si attestano sugli 7.031.651 contro 46.978.293 di vaccinati complessivi con una, due e tre dosi. Qui il link alla pagina dell’ISS

QUESTI I DATI IN SINTESI (come riportato sulla tabella in alto)

Il contagiati complessivi sono stati 271.723 tra i vaccinati contro i 140.677 dei non vaccinati

I numeri assoluti dell’ultimo mese dicono che i decessi tra i vaccinati sono stati 1159, contro gli 877 dei non vaccinati.

Le ospedalizzazioni, ovvero i ricoveri ordinari sono stati 5.944 tra i non vaccinati e 6.700 tra i vaccinati.

In terapia intensiva invece i non vaccinati sono 887, quasi il doppio dei vaccinati che sono 492.