Cremlino conferma: Putin la prossima settimana sarà  in visita in Cina 

L’assistente presidenziale per la politica estera di Mosca, Yuri Ushakov ha annunciato che il presidente russo Vladimir Putin la prossima settimana si recherà in visita in Cina

Lo riportano i media russi. “Ci sono due visite all’estero del presidente in arrivo – ha spiegato Yuri Ushakov – la prima il 12-13 ottobre in Kirghizistan, e poi la prossima settimana nella Repubblica popolare cinese”, ha affermato. In mattinata il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva detto che le date erano state ancora fissate.

Per il leader di Mosca si tratterà del primo viaggio all’estero da quando la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso lo scorso 17 marzo un mandato d’arresto a suo carico in relazione alla guerra in Ucraina.