Custonaci (TP). Auto si schianta contro il muro di un’abitazione: muore un 19enne, gravissima una ragazza

E’ di un 19enne morto ed una ragazza ricoverata in gravissime condizioni, il bilancio di un terribile incidente stradale autonomo

E’ accaduto nella mattinata di ieri, venerdì 9 febbraio, in via Purgatorio a Custonaci. La vittima è Girolamo Accardi, 19 anni. Secondo quanto ricostruito, due giovani, entrambi di San Vito Lo Capo, viaggiavano su un’auto, quando il ragazzo che era alla guida, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro il muro di un’abitazione.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso i due occupanti dell’auto, ma per il ragazzo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasferito all’ospedale Civico di Palermo, dove, purtroppo, è morto poco dopo l’arrivo. La ragazza invece è stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Trapani. Sull’incidente indagano i carabinieri di Custonaci.