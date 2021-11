De Luca a Sciacca dopo il nubifragio: “mi farò portavoce delle vostre istanze” e fa donazione agli sfollati

Il Sindaco di Messina Cateno De Luca, ha effettuato una donazione all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo per un primo aiuto alle famiglie sfollate



“Durante il tour “A Modo mio” che oggi mi ha portato ad Agrigento – dice il Sindaco di Messina Cateno De Luca – ho sentito il dovere di recarmi nella vicina Sciacca duramente colpita dal nubifragio delle scorse ore.

Sono stato in contrada Foggia dove il torrente San Marco è esondato travolgendo tutto ciò che ha incontrato sul suo cammino.



Ho voluto esprimere la mia solidarietà alle famiglie che sono rimaste senza casa e hanno perso tutto. I danni sono incalcolabili. Ho preso l’impegno a farmi portavoce delle loro istanze e ho lasciato intanto un segno concreto di vicinanza con una donazione all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo per un primo aiuto alle famiglie sfollate”.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/