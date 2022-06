Delia (CL). Malore mentre brucia le sterpaglie, poi le fiamme lo raggiungono: muore un anziano

Un pensionato è morto in seguito ad un malore arrivato mentre bruciava delle sterpaglie. Indaga la procura

È accaduto nel pomeriggio in un terreno alle porte di Delia, in provincia di Caltanissetta. La vittima è Giuseppe Leone di 76 anni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era intento a bruciare le sterpaglie in un terreno di sua proprietà, quando si sarebbe sentito male ed è crollato a terra poi il fuoco poi lo ha raggiunto.

Intorno alle 18, la moglie preoccupata dal mancato rientro del marito ha lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno trovato l’uomo già cadavere. Il pm di turno ha disposto il sequestro della salma sulla quale sarà eseguita l’autopsia.