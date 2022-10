Dopo una lite uccide la compagna con 7 colpi di pistola e poi si suicida: la coppia lascia una figlia di 2 anni

A conclusione di una lite un uomo ha ucciso la sua ex compagna all’interno della vettura di lei, poi si è suicidato. I due avevano una figlia di due anni



È accaduto nella tarda serata di ieri, sabato 1° ottobre, in via Borsellino a Scalea in provincia di Cosenza. Antonio Russo di 25 anni, dipendente di un istituto di vigilanza, ha ucciso con sette colpi di pistola l’ex compagna, Ilaria Sollazzo di 31 anni. Secondo quanto ricostruito, l’omicidio-sucidio sarebbe avvenuto all’interno di un’auto nei pressi dell’abitazione della donna al termine di una lite. I due dopo aver trascorso alcuni anni insieme, da qualche mese si erano lasciati e proprio il rifiuto dell’uomo ad accettare la fine della loro relazione potrebbe essere il movente del folle gesto. Antonio Russo al culmine della lite avrebbe sparato alla donna, poi ha rivolto l’arma contro sé stesso e si è sparato alla testa. La coppia aveva una figlia di soli due anni che dopo la separazione viveva con la madre.

Sulla tragedia indagano i carabinieri e il Pm di turno della procura di Paola dopo i rilievi del caso da parte della scientifica e del medico legale, ha disposto la rimozione dei cadaveri con trasferimento a Cetraro dove verrà eseguita l’autopsia.