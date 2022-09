Draghi a Zelensky: “Italia non riconoscerà referendum di annessione a Russia”

Il Presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi, durante una conversazione telefonica avuta oggi con il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha assicurato, anche per il futuro, che l’Italia non riconoscerà l’esito dei referendum tenuti nelle regioni di Zaporizhzhia, Kherson, Lugansk e Donetsk, confermando il continuo sostegno da parte del Governo italiano alle autorità ucraine in tutti gli ambiti.

Il colloquio tra i due si è poi incentrato sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno.