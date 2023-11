Erdogan: “Gaza è e resterà Palestina, l’occupazione Israeliana è stata uno scippo”

“Gaza è una terra palestinese. Sebbene le antiche patrie dei palestinesi siano state gradualmente occupate da Israele a partire dal 1947, Gaza rimarrà una una terra palestinese. La graduale occupazione da parte di Israele è stata uno scippo”

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu. Il leader di Ankara ha anche sottolineato come il sostegno alla Palestina sia “in aumento”. “Ci sono state marce a Berlino così come nel Regno Unito. Vedete cosa succede davanti alla Casa Bianca, in Francia e nei paesi dell’America Latina”, ha affermato.