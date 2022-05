Erdogan: “Lunedì verranno a convincerci? Non si diano pena la Turchia ‘dirà NO’ a Svezia e Finlandia nella Nato”

È un NO secco quella della Turchia sull’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Erdogan: “Non posso dire sì a Svezia e Finlandia nella Nato”



La Turchia “non dirà sì” all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato sono “incubatore di organizzazioni terroristiche”. È quanto ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in una conferenza stampa congiunta ad Ankara con il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune,

Secondo quanto riportato dai media turchi, Erdogan ha motivato la sua decisione sul fatto che “da entrambi i Paesi non c’è un atteggiamento chiaro nei confronti delle organizzazioni terroristiche”. Il riferimento è al sostegno dei due Paesi nordici all’Ypg, le milizie curde del Nord della Siria che Ankara ritiene terroristi, e ai loro limiti alle esportazioni di tecnologie militari in Turchia ed accusandoli di non aver mai consegnato i sospetti di terrorismo dei quali aveva chiesto l’estradizione.

“Non hanno una posizione chiara contro le organizzazioni terroristiche. Non consegnano i terroristi”,ha proseguito Erdogan. “Un musulmano non si fa mettere nel sacco due volte”, ha aggiunto il presidente turco, citando la passata adesione della Grecia, arcirivale di Ankara.

“Verranno lunedì, verranno a convincerci? Non si diano pena”, ha aggiunto il presidente turco quasi sfidandoli, “non diremo di sì all’ingresso nella Nato, un’organizzazione di sicurezza, a coloro che impongono sanzioni alla Turchia”. Un messaggio chiarissimo quello che Erdogan manda alle delegazioni dei due Paesi, che tra ieri hanno annunciato ufficialmente l’intenzione di presentare domanda di adesione all’Alleanza atlantica.

Le domande di adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, secondo quanto riportato dai media turchi, al momento sembrano destinate all’insuccesso, per approvarle infatti ci vuole il “si” di tutti i 30 Paesi dell’Alleanza e Erdogan ha ribadito e con forza che la Turchia dirà no.