Erdogan: No a Intervento militare in Niger, può destabilizzare l’Africa

“Un intervento militare in Niger da parte dei paesi della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) è inaccettabile perché destabilizzerà la situazione in molti paesi africani”

Lo ha affermato lunedì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “La decisione su un intervento militare in Niger è inaccettabile. Porterà alla destabilizzazione in molti paesi africani. Spero che la pace e la stabilità in Niger vengano raggiunte il prima possibile”, ha detto al suo ritorno il canale televisivo TRT. dopo la visita a Budapest.

Secondo il leader turco, Ankara potrebbe svolgere un ruolo importante nella risoluzione del conflitto in Niger e al riguardo sono in corso colloqui alla Farnesina. Ha anche chiesto lo svolgimento di elezioni democratiche in Niger nel prossimo futuro.

Alla fine di luglio, un gruppo di ribelli militari in Niger ha annunciato la rimozione del presidente Mohamed Bazoum. Hanno quindi istituito il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP), guidato dal generale Abdourahmane Tchiani, per dirigere il paese. I leader dell’ECOWAS hanno chiesto ai ribelli in Niger, che è un membro di questa organizzazione, di rilasciare Bazoum e hanno minacciato una risoluzione militare della situazione se non fosse stato rilasciato. Inoltre l’ECOWAS ha imposto dure sanzioni al Niger.

Il commissario per gli affari politici dell’ECOWAS, Abdel-Fatau Musah, ha dichiarato dopo una riunione dei capi militari del blocco in Ghana il 18 agosto che la data esatta per l’intervento in Niger è stata determinata, ma deve ancora essere annunciata ufficialmente.