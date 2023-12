Erdogan: presentato ricorso alla Cpi contro israele” per punire i macellai del genocidio di Gaza, soprattutto Netanyahu

Circa 3mila avvocati, compresi quelli turchi, hanno presentato ricorso alla Corte penale internazionale (Cpi): “Ci aspettiamo che questi macellai di Gaza, autori del genocidio, soprattutto il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, colto in flagrante, abbiano la punizione che spetta loro”

Lo ha detto ai giornalisti il ​​presidente turco Recep Tayyip Erdogan al suo ritorno dagli Emirati Arabi Uniti. “Circa 3mila avvocati hanno presentato le richieste necessarie alla Cpi dell’Aia. Il nostro deputato di Istanbul Cuneyt Yuksel è tra questi. Queste persone subiranno il processo all’Aia. Ci aspettiamo che questi macellai di Gaza, autori del genocidio, soprattutto il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, colto in flagrante, abbiano la punizione che spetta loro”, ha detto Erdogan all’agenzia Anadolu . Il leader turco ha aggiunto che ”monitorerà lo sviluppo di questa situazione al più alto livello”. “Il nostro deputato Cuneyt Yuksel ha riferito che i suoi incontri all’Aia hanno avuto successo. Ci auguriamo che, grazie ai documenti e alle informazioni che abbiamo fornito, otterremo risultati positivi alla Corte penale internazionale. Non abbandoneremo questa questione. Vogliamo che tutti i leader israeliani coinvolti in questo genocidio siano processati e puniti. Il mondo deve farlo”.

Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen si è subito scagliato contro il presidente turco Erdogan. che ha anhe affermato che la “distruzione di Hamas non è uno scenario realistico”. Cohen su X ha affermato che “L’organizzazione terroristica di Hamas non esisterà a Gaza il giorno dopo” la fine dei combattimenti, la presidenza turca “è la benvenuta ad ospitare nel suo Paese i terroristi di Hamas che non verranno eliminati e fuggiranno da Gaza”. Infine il ministro degli Esteri israeliano ha paragonato Hamas all’Isis.“Libereremo” la Striscia da Hamas “per il bene della sicurezza di Israele e per creare un futuro migliore per i residenti della regione”, ha cocluso.