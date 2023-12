Macron avverte Israele: per distruggere Hamas ci vorranno “10 anni di guerra”

L’obiettivo di “distruggere totalmente Hamas”, il movimento terroristico palestinese a Gaza, deve essere “precisato”, perché potrebbe portare a “dieci anni” di guerra

E’ l’avvertimento che il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato ad Israele durante una conferenza stampa a margine della COP28 a Dubai. “Che cos’è la distruzione totale di Hamas? Qualcuno pensa che sia possibile? Se così fosse, la guerra durerebbe dieci anni e non credo che nessuno possa definire seriamente questo obiettivo. Quindi questo obiettivo deve essere specificato”, Macron ha sottolineato“la giusta lotta al terrorismo non è un bombardamento sistematico e permanente”, Israele sta bombardando la Striscia di Gaza come rappresaglia per il sanguinoso attacco di Hamas del 7 ottobre, ha concluso presidente francese.