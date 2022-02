Ex ministro Castelli: “sono vaccinato ho preso il covid e sono guarito con l’idrossiclorochina come 11 miei parenti”

“Lo confesso, ho assunto anche idrossiclorochina e sono felicemente guarito al pari di tutti i miei parenti”

Questa la risposta dell’ex ministro della Giustizia Roberto Castelli, a Barbara Palombelli, conduttrice del talk di approfondimento Stasera Italia, nella puntata di ieri sera lunedì 7 febbraio su Rete4.

L’ex ministro ospite della puntata, ma collegato da remoto ha spiegato: “Nella vita non faccio il medico, faccio l’ingegnere. Quindi, do retta ai fatti e ai numeri, ho qui uno studio della Johns Hopkins University, che è recentissimo, di fine gennaio, e dice che l’Italia è il Paese che ha avuto più morti di Covid, in rapporto alla popolazione, in tutto il mondo occidentale. Questo significa che la politica del governo è stata completamente fallimentare”.

Castelli, ha confessato di avere contratto il virus in dicembre e insieme a lui, altri suoi familiari e di essersi curato con farmici alternativi, tra i quali l’idrossiclorochina: “Io ho preso il COVID, insieme ad altri undici miei familiari, e ci siamo curati con le famose cure alternative. A fronte di questi fatti, che sono totalmente controcorrente rispetto al mainstream con cui siamo bombardati tutti i giorni dai giornali e dalle televisioni, uno qualche domanda se la fa”.