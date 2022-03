Favara. Auto si schianta contro un camion fermo: muore un 20enne, inutile l’intervento dell’elisoccorso

Un tragico incidente si è verificato all’ora di pranzo di oggi, un 20enne è deceduto dopo essersi schiantato con la sua auto su un camion fermo

L’incidente stradale è accaduto intorno alle 13,30, in via Cicero e Di Francisca, nei pressi dello stadio comunale di Favara. La vittima è il ventenne Antonio Restivo. Secondo quanto al momento ricostruito, una Fiat Grande Punto, guidata dal ventenne, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un camion posteggiato. L’impatto è stato violentissimo.

Le persone presenti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che si sono subito resi conto che le condizioni del 20enne erano gravissime ed hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Caltanissetta, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare ed è deceduto.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della tenenza di Favara.