Favara. Lucia muore a soli 21 anni colta da malore improvviso: per una settimana si è sperato in un miglioramento

Dopo una settimana di ricovero in ospedale, a causa di un aneurisma, arriva la terribile notizia della morte di Lucia Bellavia

Lucia, venerdì scorso, a soli 21 anni era stata colta da un malore improvviso era andata in arresto cardiaco. Subito soccorsa, era stata ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni sono fin da subito apparse gravissime. Ieri, giovedì 13 marzo, le speranze di familiari e amici di rivederla sorridere si sono spente, Lucia nonostante le cure dei medici è deceduta.

La famiglia, con un gesto di grande amore e generosità in un momento così doloroso, ha deciso di donare gli organi, un gesto che permetterà ad altre persone di vivere. “Ancora una volta Favara deve dire addio ad una giovane vita. – Scrive il sindaco Antonio Palumbo in un post su instagram – Non si può morire a soli 21 anni. Siamo vicini alla famiglia Bellavia in questo momento di dolore immenso e incomprensibile.”