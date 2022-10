Favara. Trova due ladri in casa e si sente male: 66enne muore in ospedale per arresto cardiocircolatorio

Un uomo è morto colto da un malore dopo aver trovato nella sua casa due ladri. Indagini in corso per risalire ai due malviventi



Il furto è avvenuto nelle tarda mattinata di ieri in via Saba, una stradina nei pressi via Agrigento, a Favara. La vittima è Domenico Marchica di 66 anni, morto per arresto cardio-circolatorio. Secondo quanto ufficialmente ricostruito dai carabinieri, l’uomo dopo essere uscito, è rientrato in casa, ma all’interno della sua abitazione ha trovato due ladri intenti a rovistare fra armadi e cassetti. Il pensionato ha subito chiamato i militari dell’Arma, ma mentre stava sporgendo denuncia raccontando cosa era successo, si è sentito male colto da un malore improvviso. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato il 66enne in codice “giallo”, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Purtroppodopo qualche ora dal ricovero l’uomo è peggiorato ed ha iniziato anche a vomitare, poi è sopraggiunto l’arresto cardio-circolatorio ed è morto. I carabinieri della tenenza di Favara stanno indagando sul tentato furto, finito in tragedia per cercare di risalire ai due delinquenti. Si spera che in quella zona ci siano eventuali impianti di videosorveglianza che avrebbero potuto immortalare i due ladri.