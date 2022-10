Russia. Il generale siberano “Armageddon” Surovikin nominato comandante della “Operazione Militare Speciale” in Ucraina

Surovikin è il principale generale a cui si deve la sconfitta dell’ISIS in Siria

Il generale dell’esercito russo Sergey Surovikin è stato nominato comandante del gruppo congiunto di forze nell’area dell’operazione militare speciale in Ucraina. A comunicarlo, il ministero della Difesa russo su disposizione del Ministro Shoigu.

Surovikin è un nome noto nell’esercito russo come “generale Armageddon” ed già stato comandante del distretto militare orientale della Russia e ha guidato le truppe russe in Siria. Recentemente è stato anche il generale che ha guidato le truppe russe nel Donbass.

Nato l’11 ottobre 1966 a Novosibirsk, in Siberia. Dopo essersi diplomato nel 1987 all’accademia militare di Omsk, Surovikin ha combattuto nella guerra guerra sovietico-afghana e nel 2004 ha comandato la 42a Divisione delle Guardie di stanza in Cecenia. Nel 2017 è stato scelto come comandante del raggruppamento interforze di stanza in Siria, dove ha registrato grandi successi su tutto il territorio siriano contro le milizie dello stato islamico e non solo: a lui si deve anche la liberazione di Abu Kamal, ultima roccaforte dello Stato Islamico.

Ma quello di Surovikin non è l’unico avanzamento di questi giorni nell’esercito russo. Nei giorni scorsi, il leader ceceno Ramzan Kadyrov è stato insignito del grado di generale colonnello: “Voglio condividere con voi un’altra buona notizia. Il presidente della Russia mi ha conferito il grado di colonnello generale. Il decreto è stato emesso con il numero 709. Vladimir Vladimirovich me ne ha informato personalmente e si è congratulato con me “, ha scritto Kadyrov.