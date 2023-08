Financial Times: Attacchi di Mosca mirano a distruggere capacità Kiev di lanciare missili Storm Shadow e Scalp

Secondo il quotidiano economico-finanziario britannico, l’Ucraina sta correndo per spostare armi e piloti ed evitare gli attacchi russi: nel mirino la capacità di lancio dei missili inglesi e francesi dati a Kiev

Riprese del recente bombardamento russo su Dnipro del 15 agosto scorso: 4 missili da crociera russi compiscono un impianto industriale in città

Kiev sta correndo per spostare le armi e il personale dell’aeronautica tra i crescenti attacchi russi alle strutture militari ucraine, lo ha riferito oggi il Financial Times. Secondo il giornale, gli attacchi di Mosca sembrano avere l’obiettivo di “distruggere la capacità di Kiev di lanciare i missili a lungo raggio che sta ricevendo dagli alleati occidentali”. Tra le altre armi, questi includono i missili britannici Storm Shadow ed i francesi Scalp. Per questo, scrive il FT: “i piloti ucraini fanno costantemente la spola tra dozzine di basi aeree nazionali e aeroporti commerciali”.

Da metà luglio, le forze armate russe hanno sferrato attacchi in rappresaglia per l’attacco di Kiev al ponte di Crimea, riferisce la Tass. Il 19 luglio, il portavoce del ministero della Difesa russo Konashenkov, ha riferito di un attacco multiplo con armi ad alta precisione contro siti industriali militari ucraini vicino a Odessa e alla base aerea di Kanatovo. Il 20 luglio scorso, ha affermato che sono stati lanciati attacchi contro le officine di produzione e i siti di stoccaggio di droni vicino alla città di Odessa e Chernomorsk nella regione di Odessa. Ulteriori attacchi contro siti industriali e militari ucraini hanno continuato fino ad oggi.