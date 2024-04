Finlandia, orrore a scuola: 12 enne spara, uccide un coetaneo e ferisce altri due ragazzi

Un bambino di 12 anni è morto e altri due minorenni sono rimasti gravemente feriti, colpiti da un ragazzino dodicenne armato che poi è stato arrestato in un istituto di Vantaa, vicino Helsinki

Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che è stato arrestato un altro bambino, anche lui 12 anni. La sparatoria,è avvenuta in un’aula di una scuola a Vantaa, a nord della capitale Helsinki in Finlandia. Sul posto quando è intervenuta la polizia l’autore del gesto era già scappato, ma è stato rintracciato ed arrestato con ancora l’arma usata nelle mani, sull’altra sponda di un fiume che bagna Vantaa, città con circa 240.000 abitanti, la quarta più grande della Finlandia. La scuola Viertola a Vantaa, ha circa 800 alunni e 90 dipendenti ed è frequentata da ragazzini tra i sette e i quindici anni. “Tutte le persone coinvolte nella sparatoria sono minorenni”, ha confermato la polizia.

I genitori degli alunni hanno raccontato Un testimone ha riferito al giornale Iltalehti che la sparatoria è avvenuta in un’aula e gli spari sono riecheggiati anche nel cortile della scuola: “All’inizio non capivo che fosse un’arma. Poi si è sentito un urlo terribile e i bambini hanno attraversato di corsa il cortile”. Iltalehti ha pubblicato un video girato da un’auto di passaggio che mostra due agenti di polizia che bloccano un adolescente sul ciglio di una strada in una zona residenziale.