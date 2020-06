Gela. Perde il controllo della bici elettrica: muore un ragazzo 13enne. Inutile la corsa in ospedale

Un ragazzo di appena 13 anni è morto a causa di una caduta dalla sua bici elettrica. Inutile la corsa in ospedale

È accaduto in via Recanati a Gela, in provincia di Caltanissetta. La vittima è il 13enne Angelo Giovane. Il ragazzo mentre era in sella alla sua bicicletta elettrica, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra battendo la testa contro l’asfalto.

L’incidente è stato visto da alcuni passanti che lo hanno soccorso, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed il ragazzo è deceduto durante il tragitto verso l’ospedale. Inutili infatti sono stati i tentativi dei medici del pronto soccorso di rianimarlo.

Sull’incidente ndagano polizia municipale e forze dell’ordine. Si cerca di accertare se davvero sia stato un incidente autonomo o causato dalla collisione con qualche altro veicolo.