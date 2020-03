Germania, Coronavirus. Suicida Ministro Finanze dell’Assia: “Non vedeva vie d’uscita economiche”

La crisi economica generata dal Coronavirus è tanto seria da indurre al suicidio un ministro delle Finanza? Sì, stando alle parole di Volker Bouffier Presidente dell’Assia, uno dei 16 stati federali della Germania.

Shock in Germania: il ministro delle Finanze dell’Assia, Thomas Schäfer, Cdu, personaggio molto noto e stimato non soltato nel suo land ma in tutta la Germania, si è tolto la vita nella notte di sabato 28 marzo, pare, lanciandosi sotto un treno.

Il cadavere dell’uomo, con alle spalle 20 anni di politica di cui 10 da ministro delle Finanze, è stato ritrovato sabato mattina accanto ai binari dell’Ice, il treno superveloce tedesco, nei pressi di Hochheim.

Schäfer era Ministro delle Finanze di uno dei Land più ricchi della Germania: sede della Banca centrale europea, della Deutsche Bundesbank e della borsa di Francoforte, l’Assia è definita la principale regione finanziaria dell’Europa continentale.

Il ministro nei giorni scorsi aveva presentato al Bundesrat – la camera dei Land – un budget supplementare per svariati miliardi per far fronte all’emergenza Covid-19, ma da quanto appreso, sarebbe stata proprio la pressione crescente e senza precedenti della pandemia sull’economia a far commettere l’insano gesto all’uomo, che lascia moglie e due figli.

Secondo quanto riferito da “La Repubblica.it”, il quotidiano tedesco “Faz” nell’articolo dedicato alla morte del ministro aveva citato anche una lettera d’addio in cui Schäfer non avrebbe parlato direttamente del virus ma avrebbe definito “senza speranza” il futuro sociale ed economico del suo Land. Successivamente il quotidiano avrebbe deciso di rimuovere dal web il dettaglio della lettera d’addio, ma sui social media continuano a circolare gli screenshot.

Volker Bouffier, Presidente dell’Assia ha reso una dichiarazione pubblica molto toccante stamattina, in ricordo del Ministro: “Devo presumere che le preoccupazioni per l’impatto economico del coronavirus lo abbiano schiacciato. Evidentemente non vedeva più vie d’uscita. Era disperato e ci ha lasciati. La sua principale preoccupazione è stata l’aspettativa enorme dei cittadini per gli aiuti finanziari in arrivo.

La sua morte è anche una grande perdita per il nostro Paese. Perdiamo una personalità eccezionale con lui e molti di noi perdono un amico e un compagno leale”.



Grande cordoglio è stato espresso da tutto il mondo politico tedesco.