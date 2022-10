Giammoro (ME). Cancello schiaccia un 55enne di Palma di Montechiaro: muore in ospedale

Un cancello a scorrimento è uscito dai binari ed è crollato addosso ad un uomo: inutile l’intervento dell’elisoccorso, muore dopo il ricovero in ospedale

È accaduto ieri pomeriggio, nella zona industriale di Giammoro, in provincia di Messina. La vittima è Gaspare Rallo 55enne di Palma di Montechiaro. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava entrando in un capannone, quando all’improvviso un grosso cancello in ferro è uscito dai binari e gli è finito addosso. Un’altra persona che era accanto alla vittima, ha cercato di aiutare l’amico rimasto bloccato sotto il cancello ed ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, che vista la gravità delle ferite ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato direttamente nella zona industriale (la strada è stata chiusa al traffico), poi ha prelevato il 55enne e lo ha trasportato al Policlinico di Messina dove però durante la notte è deceduto. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri.