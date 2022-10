Giovane poliziotta aggredita e violentata da un clandestino bengalese 23enne: arrestato

Un bengalese 23enne clandestino, ha aggredito e violentato una giovane poliziotta: i colleghi lo hanno individuato ed arrestato

L’aggressione è avvenuta questa notte nella zona del porto di Napoli. La vittima è una giovane poliziotta, che dopo gli abusi è stata ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli e stamattina è stata dimessa.

Questi i fatti. La poliziotta poco dopo mezzanotte, avendo finito il suo turno di servizio nel commissariato Decumani, si è avviata a prendere l’auto al parcheggio interno al varco Pisacane nel porto, ma il bengalese l’ha seguita e mentre la donna era intenta ad entrare nell’auto, l’ha prima colpita alla testa con una pietra e poi violentata.

Gli agenti, in base alla descrizione fornita dalla collega, dopo pochi minuti hanno individuato e bloccato l’aggressore in via Duomo identificandolo per J.M., 23enne bengalese con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale. Il 23enne è stato arrestato per tentato omicidio e violenza sessuale.