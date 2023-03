Grecia. Scontro tra un treno merci e uno passeggeri: il bilancio provvisorio è di 36 morti e 85 feriti

Terrificante incidente ferroviario in Grecia: un treno merci e uno passeggeri con a bordo 350 persone si sono scontrati: il bilancio provvisorio è di 36 morti e 85 feriti, sei dei quali in terapia intensiva

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima della mezzanotte nella città di Larissa, città situata nel centro della Grecia. Tre vagoni del treno passeggeri con 350 persone a bordo ,che viaggiava tra Atene e Salonicco, dopo lo scontro con il treno merci sono deragliati. Il bilancio ancora provvisorio che potrebbe aggravarsi, è di 36 morti e 85 feriti trasportati in ospedale, 25 dei quali sono in gravi condizioni e sei in terapia intensiva.

Scattato l’allarme sono iniziate le operazioni di salvataggio, con i vigili del fuoco, intervenuti circa 150 uomini e 40 ambulanze, che hanno lavorato tutta la notte e stanno ancora cercando eventuali persone rimaste incagliate nelle lamiere dei vagoni ribaltati che stati sollevati con l’ausilio delle gru. Come riportato dai media greci si tratta del “peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai visto”.

“L’operazione di liberazione delle persone intrappolate è in corso e si sta svolgendo in condizioni difficili a causa della gravità della collisione tra i due treni”, ha detto il portavoce dei vigili del fuoco Vassilis Vathrakogiannis in una conferenza stampa. Uno dei vagoni ha preso fuoco e diverse persone sono rimaste intrappolate all’interno. Kostas Agorastos, governatore della Regione, ha spiegato che “più di 250 passeggeri sono stati trasferiti in autobus a Salonicco” e che “purtroppo il numero di feriti e di morti sarà probabilmente elevato”.