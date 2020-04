Grotte (AG). Accoltella il fratello alla gola mentre esce da casa: già fermato il presunto assassino dai carabinieri

Un omicidio si è consumato nella mattinata di oggi: un uomo a ucciso il fratello accoltellandolo alla gola. I carabinieri lo hanno già fermato

È accaduto nella mattinata di oggi in via Orsini, a Grotte in provincia di Agrigento. La vittima è stato Roberto Chiarenza, 56 anni, tabaccaio. Secondo quanto al momento ricostruito, il presunto responsabile del delitto sarebbe il fratello Pietro di 64 anni che è stato già fermato dai carabinieri. Alla base dell’omicidio ci sarebbero vecchi rancori e continui dissapori tra i due fratelli che vivevano nella stessa palazzina sopra il tabacchino.

Le indagini sono condotte I militari dell’Arma, insieme alla sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale di Agrigento, coordinati dal sostituto procuratore di Agrigento Cecilia Baravell.

I carabinieri hanno già fermato Pietro Chiarenza, che pare sia rimasto ferito ad un occhio e si è in attesa della conferma dell’arresto.