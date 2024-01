I Brics diventano 10: entrano Iran, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti ed Etiopia, la metà della popolazione mondiale

In principio erano Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, ma da oggi i BRICS, nel giorno in cui la Russia ha assunto la presidenza con l’ingresso di Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Etiopia ed Egitto diventano dieci ed ora rappresentano quasi la metà della popolazione mondiale

Lo scrive l’agenzia di stampa Isna, secondo la quale i nuovi membri invieranno funzionari alla riunione del gruppo prevista a Mosca il 30 gennaio. Avrebbe dovuto aderire anche l’Argentina ma venerdì scorso il nuovo presidente Milei ha ritirato il piano. Con l’ingresso dei nuovi “soci” e la prospettiva di un ulteriore allargamento, i Brics diventano sempre più un blocco anti-occidentale.

Il gruppo, fondato nel 2009, mira a “costruire un ordine mondiale multipolare”, sfidando anche il dominio del dollaro ed ora con quasi la metà della popolazione mondiale, il progetto diventa più facilmente reaizzabile. Inoltre il presidente russo, Vladimir Putin, in un messaggio per l’inizio della presidenza, ha detto che una trentina di altri Paesi sono disposti ad aderire. “Si tratta di una dimostrazione convincente del crescente prestigio del gruppo e del suo ruolo negli affari mondiali”, ha affermato Putin. “Adotteremo tutte le misure possibili che, preservando le tradizioni e guidati dall’esperienza accumulata dal gruppo negli anni precedenti, possano garantire e facilitare l’integrazione armoniosa dei nuovi partecipanti in tutti i formati delle sue attività”.