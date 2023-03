I russi installano cannoni antiaerei navali sui blindati cingolati MT-LB: solo scopo anti-drone?

Nella guerra in Ucraina l’uso dei cannoni automatici sta riscuotendo un notevole “successo”, in particolare i russi ne stanno facendo ampio uso per distruggere qualsiasi cosa: dalle postazioni fortificate ai droni, fino ai blindati pesanti

In questi giorni sono apparsi sui canali d’informazione della guerra in Ucraina alcune foto di blindati cingolati russi MT-LB contrassegnati con la “Z” sui quali sono stati montati cannoni antiaerei navali 2M-3.

La torreta navale di epoca sovietica 2M-3 è dotata di due cannoni automatici 110-PM da 25 mm, può sparare fino a 300 colpi al minuto per canna e grazie alla grandezza ed alla potenza dei proiettili da 25×218 mm ha una portata di 2,5 km e può raggiungere altitudini di 1,7 km. Il peso della torretta si attesta sui 1500 kg.



Abitualmente la 2M-3 viene montata su “piccole” navi da combattimento, sottomarini e navi civili a supporto della marina, tuttavia, poiché ha un sistema di puntamento manuale, dovrebbe avere un uso limitato contro aerei da combattimento in rapido movimento.

Queste specifiche portano a chiedersi che utilizzo abbiano questi armamenti per l’esercito russo. Secondo le ipotesi più probabili, l’uso di questo tipo di armamento è indicato per abbattare i pericolossisimi droni che nella guerra d’Ucraina la stanno facendo da padrona sul campo di battaglia per entrambi gli schieramenti: usati per scovare il nemico tra gli alberi delle foreste o negli scenari urbani, sistemare il puntamento dell’artiglieria, sganciare ordigni o anche come kamikaze in grado di colpire anche i nemici meglio nascosti.

Tuttavia l’uso anti-UAV – ossia droni, veicoli senza pilota – non è il solo compito che un cannone simile può assolvere. Senza andare troppo lontano, cannoni simili sono già stati montati su MT-LB azeri durante la guerra del Nagorno Karabakh – dal 1992 al 1994 – e sembra inoltre che cannoni navali siano stati usati anche in Siria, montati però su camion Zil.

Del resto, al momento, i cannoni antiaerei vengono discretamente usati su vari fronti dall’esercito russo anche per colpire obiettivi a terra.

Soldati della compagnia militare privata Wagner a Bakhmut mentre usano un cannone antiaereo

Giusto un mese fa noi di Fatti&Avvenimenti.it avevamo infatti già parlato dell’uso dei cannoni antiaerei per colpire obiettivi terrestri da parte della Wagner a Bakhmut, dove tra i palazzi veniva usato un cannone automatico 2A14, montato oltretutto in modo piuttosto artigianale, tanto da dover esere usato da due persone per poter gestire il puntamento ed il rinculo.