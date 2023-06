Il blindato russo corre tra le macerie e spara a raffica, poi salva i soldati feriti: Il video spettacolare

Spettacolare video dai pressi di Kherson. Un blindato russo, sparando in movimento, si precipita in aiuto dei compagni feriti e li salva.

Un veicolo blindato da trasporto truppe russo BTR corre a tutta velocità tra le macerie del campo di battaglia e spara in corsa per fornire supporto ai soldati russi rimasti accerchiati dagli ucraini. Poi li raggiunge e li mette in salvo. La scena spettacolare è stata ripresa dall’alto da un drone, che ha monitorato la battaglia, con il blindato che in pochi minuti ha scaricato decine e decine di potenti colpi infuocati sulle posizioni ucraine per riuscire a salvare i comilitoni.