Prigozhin ritorna con un audio di 11 minuti: “Non volevo rovesciare Putin, ma salvare la Wagner dallo scioglimento”

Il fondatore del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, rompe il silenzio e posta un audio di 11 minuti, nel quale spiega le ragioni dell’ammutinamento e della successiva marcia indietro

Prigozhin pubblica un audio di 11 minuti con il quale spiega che “La rivolta era per la Wagner”, “erano emersi seri problemi di sicurezza”, poi “ci siamo fermati per non far scorrere sangue” grazie alla mediazione di Lukashenko che “ha fornito soluzioni” per il gruppo, che ora continuerà ad operare come prima.

“La compagnia Wagner era destinato a cessare di esistere il primo luglio, ma nessuno dei suoi uomini aveva accettato di firmare il contratto con il ministero della Difesa russo come ordinato. – Spiega Prigozhin – Da qui, la decisione di marciare contro le truppe russe nella Federazione per combattere l’ingiustizia e salvare il gruppo, non per rovesciare la leadership a Mosca”. Poi aggiunge “Non abbiamo mostrato nessuna aggressione ma siamo stati colpiti da missili, ci siamo ritirati per evitare di far correre il sangue di soldati russi”.

Secondo Prigozhin, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, ha “teso una mano e ha offerto soluzioni” per permettere a Wagner di continuare a operare “all’interno di una cornice legale”.

La marcia ha messo in luce problemi di sicurezza “molto seri”, ha sottolineato. Il fondatore della Wagner è stato visto al Green City Hotel a Minsk, secondo quanto riportano i media bielorussi, citati anche dal Kyiv Post.

Questa mattina dal proprio quartier generale in Russia, a San Pietroburgo, gli uomini del gruppo Wagner hanno fatto sapere che dopo quanto accaduto lo scorso fine settimana, il lavoro prosegue normalmente.“Nonostante gli eventi accaduti, il Centro continua a funzionare normalmente, in conformità con la legislazione della Federazione russa!”.

I media russi, citando fonti della procura, riferiscono comunque che l’inchiesta penale aperta nei confronti del leader della Wagner non è stata archiviata.