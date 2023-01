Il figlio ha una crisi di nervi e la mamma muore per un malore improvviso: inutile la corsa in ospedale

Il figlio ha una crisi di nervi, la mamma forse turbata, vien colta da un malore improvviso e muore nonostante il ricovero d’urgenza in ospedale



I fatti sono accaduti nel pomeriggio di lunedì 23 gennaio, in un’abitazione in via Rossini a Canegrate, Comune della Città Metropolitana di Milano a pochi chilometri da Busto Arsizio. La vittima è Sara Covelli di 54 anni morta a causa di un malore che ha stroncato la sua vita nonostante la corsa in ospedale. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 19, il figlio 34enne della donna mentre era in casa, chiedeva soldi e non ricevendoli è andato in escandescenza distruggendo tutto quello che gli capitava a tiro. I familiari, non sapendo come fermarlo, hanno chiamato il 112 e sul posto oltre ai carabinieri, sono arrivate due ambulanze e di un’auto medica, che prima hanno sedato il giovane e poi lo hanno portato in codice verde all’ospedale di Busto Arsizio, dove è stato trattenuto in osservazione.

La madre, Sara Covelli, forse turbata per quanto accaduto, è stata colta da un malore improvviso. Subito soccorsa ed è stata portata d’urgenza al pronto soccorso di Legnano, dove nonostante il ricovero, è deceduta poco dopo. Sulla 54enne non sono stati trovati segni di violenza di alcun tipo.