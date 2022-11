Inchiesta sfruttamento migranti. Soumahoro si autosospende dal gruppo Verdi-Si

“Con la massima libertà, Aboubakar Soumahoro ci ha comunicato la decisione di autosospendersi dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra”. Lo rendono noto Angelo Bonelli co-portavoce Europa Verde e deputato Avs, Nicola Fratoianni segretario Sinistra Italiana e deputato Avs e Luana Zanella, presidente del gruppo parlamentare Avs.

Il contesto è quello dell’indagine della procura di Latina su Marie Therese Mukamitsindo, suocera del deputato Soumahoro, coinvolta insieme alla compagna del parlamentare Liliane Murekatete nell’inchiesta sulla gestione di due cooperative, la Karibu e del Consorzio Aid, che si occupano di migranti in provincia di Latina.

Nell’inchiesta si indaga su mancati pagamenti dei lavoratori e cattive condizioni di assistenza dei migranti, il fascicolo della procura, secondo quanto si apprende, è stato aperto per l’ipotesi di malversazione.

“Rispettiamo questa scelta che, seppur non dovuta, mostra il massimo rispetto che Aboubakar Soumahoro ha delle istituzioni e del valore dell’impegno politico per promuovere le ragioni delle battaglie in difesa degli ultimi che abbiamo sempre condiviso con Aboubakar”, hanno scritto dal gruppo parlamentare.