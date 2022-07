Incidente auto-furgone sulla SS 115 tra Marsala e Mazara: morto un ingegnere 47enne

La vittima, di Petrosino, era un professionista molto conosciuto e apprezzato sia in ambito lavorativo che nella sua comunità

È accaduto intorno alle 21 di ieri sulla Statale 115 fra Strasatti e Mazara del Vallo, in territorio di Petrosino. La vittima è Andrea Parrinello, ingegnere 47enne di Petrosino, che insegnava anche all’istituto tecnico Ruggero D’Altavilla. Secondo una prima ricostruzioni i veicoli coinvolti sarebbero due, un’automobile ed un furgone, che per cause in corso di accertamento, si sono scontrati nel tratto vicino al Baglio Basile. Nel terribile impatto, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per Andrea Parrinello non c’è stato nulla da fare.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118, sono arrivati i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica e le cause dell’incidente.