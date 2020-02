Incidente mortale sull’A-29: auto si schianta su guardrail, perde la vita un 23enne, ferito un 19enne

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi sulla Palermo Mazara del Vallo: un giovane è morto, si indaga sulla dinamica

È accaduto intorno alle ore 9.00, nei pressi dello svincolo di Gallitello, sull’A29 Palermo – Mazara del Vallo. La vittima è Emanuele Gaglio, di 23 anni, originario di Partinico e residente a Montelepre, che lavorava nel campo dell’impiantistica degli ascensori. Secondo quanto al momento ricostruito, il giovane era alla guida di una Fiat Panda aziendale e viaggiava insieme ad un 19enne, N.D., i due si stavano recando a lavoro, quando per cause in corso di accertamento, Gaglio ha perso il controllo del mezzo – pare per qualcosa che si trovava sull’asfalto, forse un cuneo di camion – e si è schiantato contro il guardrail.

L’impatto è stato molto violento, sopratutto sul lato del guidatore e il 23enne è morto, mentre il giovane che sedeva accanto è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Alcamo. Il 19enne non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, per i rilevi è arrivata la polstrada di Castelvetrano e l’Anas, per i controlli di rito, oltre al medico legale.