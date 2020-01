Incidente mortale sulla Gela-Catania: auto si schianta su guard rail. perde la vita una 41enne sbalzata fuori dal mezzo

Un terribile incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri una donna di 41 anni è deceduta

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri sulla statale 417 Gela – Catania. La vittima è la 41enne Angela Attardi nativa di Gela (CL). Secondo quanto ricostruito, la donna era seduta nel sedile posteriore di una Fiat Brava, insieme a due fratelli, quando nei pressi di Caltagirone, per cause in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail. Nel violentissimo impatto la donna sarebbe stata sbalzata fuori dalla vettura, finendo in una scarpata.

I soccorritori del 118 al loro arrivo non ha potuto fare altro che costatare il decesso della quarantunenne, mentre gli altri due occupanti sono rimasti intrappolati all’interno delle lamiere ed estratti dai vigili del fuoco e poi trasportati all’ospedale di Caltagirone dove i medici ne hanno disposto il ricovero. Non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti della Polstrada di Caltagirone che si sono occupati dei rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è escluso che l’uomo che era al volante del mezzo venga indagato a piede libero per omicidio stradale. La salma della donna è stata portata al cimitero di Caltagirone in attesa della decisione del pm.