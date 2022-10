Indonesia, scontri dopo partita di calcio: almeno 174 morti tra cui due poliziotti – VIDEO

Sono almeno 174 – tra cui due poliziotti – le persone morte a causa degli scontri scoppiati al termine di una partita di calcio a Malang nella provincia di Giava Orientale in Indonesia, precisamente allo stadio Kanjuruhan.

La polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i tifosi che hanno invaso il campo di calcio in rivolta perchè i padroni di casa dell’Arema Malang stavano perdendo per 3 a 2 contro il Persebaya Surabaya, club rivale di East Java.

La maggior parte delle vittime sarebbe deceduta per mancanza di ossigeno durante la calca generata dagli scontri e da chi, nel caos, tentava di fuggire.