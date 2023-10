Isreale blocca le comunicazioni nella Striscia. Musk, mette a disposizione Starlink e ripristina internet

Il sistema satellitare Starlink di SpaceX garantirà le connessioni internet alle ong umanitarie riconosciute che operano a Gaza.

Lo annuncia Elon Musk su X dopo il blocco delle comunicazioni nella Striscia. Chi miracolosamente è riuscito a collegarsi con l’esterno parla di caos totale e ambulanze che si sono mosse alla cieca, dirigendosi semplicemente nelle aree delle esplosioni non potendo essere contattate.

Molti leader mondiali, uno tra tutti il premier turco Erdogan, hanno definito l’attacco israeliani a Gaza con parole pesanti che vanno dal genocidio, al massacro, ai crimini di guerre. Il governo Netanyahu oltre alla bombe, nella Striscia ha anche tagliato tutte le comunicazioni, dai telefoni a internet, eliminando anche la possibilità ai feriti di chiamare le ambulanze e le comunicazioni tra ospedali per coordinarsi… forse le parole Erdogan non sono esagerate. Elon Musk però come già fatto con l’Ucraina ha messo a disposizione i suoi satelliti Starlink alle Ong certificate che operano nella Striscia perché restino collegate a internet e possano coordinare i soccorsi.