Jeep sfonda il muretto di un ponte e precipita in un torrente: muore un 38enne. Inutile l’intervento dell’elisoccorso

Tragico incidente nella tarda mattinata di ieri: un’auto ha sfondato un muretto in pietra ed è precipitata nel vuoto: il conducente è morto

È accaduto poco prima delle 13 sulla Strada provinciale 12 che collega Sant’Alessio Siculo a Limina, in provincia di Messina. La vittima è Francesco Savoca, 38 anni, originario dì Forza d’Agró e residente nella frazione Scifí. Secondo una prima ricostruzione il 38enne era alla guida della sua jeep, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sul muretto che delimita un ponte che si è divelto, per poi precipitare da un’altezza di circa dieci metri e finendo la corsa capovolto in un torrentello. L’impatto è stato micidiale e l’uomo è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Letojanni e gli uomini del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. I pompieri con difficoltà hanno estratto l’uomo dal mezzo e il personale sanitario ha tentato di rianimare il 38enne, che purtroppo nel primo pomeriggio di ieri è deceduto.

I rilievi per stabilite la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri delle Stazioni di Sant’Alessio e Limina, che hanno posto sotto sequestro l’auto ed il tratto del muretto della Strada provinciale 12.