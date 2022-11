Juventus nel caos: Agnelli si dimette con tutto il cda. La Procura di Torino indaga il club per falso in bilancio

La Juventus ha azzerato il Consiglio di Amministrazione. Lasciano tutti, a partire dal presidente Andrea Agnelli. Il nuovo direttore generale è Maurizio Scanavino

Le dimissioni in blocco sono arrivate all’unanimità dopo un consiglio straordinario che si è tenuto in serata alla Continassa. La decisione arriva mentre è aperta una inchiesta della Procura di Torino con l’accusa di falso in bilancio, e dopo le ultime contestazioni della Consob Oltre ad Agnelli, le hanno firmate il vicepresidente Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, e poi Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood. Il cda dimissionario della Juventus si era insediato il 19 maggio 2010. Si chiude dunque un’era dirigenziale che ha portato tra l’altro nove scudetti.

Il nuovo direttore generale è Maurizio Scanavino, Maurizio Arrivabene resta amministratore delegato della Juventus fino a gennaio, su richiesta del Consiglio.