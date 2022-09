La profezia di Renzi su Letta ed il prossimo governo: “Letta lascerà segreteria PD, Meloni vincerà elezioni”

“Credo che la prossima settimana Letta lascerà la segreteria del Pd…” . Lo ha detto questa mattina Matteo Renzi a Coffee Break, dove ha anche profetizzato la vittoria alle elezioni di Giorgia Meloni e della destra, addossandone le colpe proprio al segretario Dem red di aver fatto alleanze sbagliate e proposto temi sbagliati per la campagna elettorale, come aumentare le tasse.

“Letta – ha spiegato l’ex segretario PD e leader di Italia Viva – ha fatto tutta la campagna per la Meloni, ha lavorato per lei: pur di farla vincere ha sbagliato le alleanze, ha proposto di aumentare le tasse. L’unica possibilità che lei non vada a Palazzo Chigi è che noi facciamo il 10%. Se la Meloni ha i numeri è giusto che governi. Non dirò mai che è fascista ma faccio opposizione. Non vado con lei e non vado con il Pd. Facciamo il terzo polo”.