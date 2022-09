La Russia sta per creare riserve in oro, yuan cinese e “altre valute di stati amici”

Il ministero delle Finanze russo ritiene ragionevole creare riserve di oro e yuan. Lo ha affermato alla Tass il ministro russo Anton Siluanov, anche sulla base dell’aumento degli scambi russo-cinesi.

“Il ruolo dello yuan nelle riserve aumenterà di sicuro ulteriormente. – ha affermato il ministro russo – Pertanto, credo che se si debbano creare riserve nel contesto attuale, allora queste dovrebbero essere certamente l’oro in primo luogo, lo yuan e alcune altre valute di Stati amici”.

Non è chiaro a quanto dovrebbero ammontare tali riserve, ma è evidente la volontà russa di stabilizzare il più possibile la propria posizione finanziare, probabile ulteriore segno che il conflitto in Ucraina e più in generale, il muro contro muro con l’occidente non è previsto che possa terminare in breve tempo.