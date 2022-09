Elezioni in Sicilia. Sondaggio di Pagnoncelli: Schifani avanti tallonato da Cateno De Luca

Oggi il Corriere della Sera pubblica un sondaggio che ha commissionato alla Ipsos di Nando Pagnoncelli sul voto per le regionali siciliane e arriva la sorpresa: Cateno De Luca sarebbe secondo dietro al favorito Renato Schifani

Una sorpresa per molti ma non per tutti, la protesta dei siciliani verso la politica tradizionale è cosa nota e dunque che un candidato “fuori dalle righe” come Cateno De Luca possa attrarre gli insoddisfatti si può mettere in conto.

Il primo ad esultare per quello che è solo un sondaggio e come tale va preso, è proprio il diretto interessato che appresa la notizia, ha pubblicato sulla sua pagina facebook un post nel suo stile:

“Siamo secondi terzi quarti o primi ? Chi ne capisce e’ bravo!

Oggi il Corriere della Sera ha sentenziato che siamo secondi con la possibilità di arrivare primi in largo anticipo rispetto al 25 di settembre.

Sempre il Corsera sostiene che noi siamo il primo partito in Sicilia … Io comunque non mi baso mai sui sondaggi! Il mio sondaggio sono le piazze piene e l’entusiasmo e la fiducia che la gente ci manifesta ogni giorno di più.

Andiamo avanti senza se e senza ma …”

Ma vediamo secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, quali sono i numeri che Nando Pagnoncelli ha ricavato dal suo sondaggio.

Nelle elezioni regionali in Sicilia del prossimo 25 settembre, il centrodestra con Renato Schifani sarebbe in vantaggio, a seguire l’outsider Cateno De Luca, terza Caterina Chinnici per il centrosinistra e quarto Nuccio Di Paola del M5S. Ultimo Gaetano Armao per Calenda e Renzi.

Tutti i candidati contano sul sostegno dei partiti delle rispettive colazioni, ma soffrono del consenso popolare, al contrario di De Luca, che si ritrova con una coalizione composta da liste appena nate senza una base elettorale sul territorio, ma conta su un ampio e crescente sostegno popolare.

Il sondaggio condotto tra gli elettori siciliani mostra infatti che nelle intenzioni di voto Schifani è in testa con il 28,7% dei voti validi, ma al secondo posto troviamo proprio De Luca con il 23,5%. Seguono Chinnici (22,1%) e Di Paola (19,5%). Più staccati Armao (4,6%), e gli altri candidati. De Luca gode di una notorietà anche maggiore rispetto all’ex presidente del Senato (l’81% dei siciliani lo conosce, almeno per sentito dire, contro il 71% di Schifani). A questo primato, De Luca associa un buon gradimento complessivo, raccogliendo discreti giudizi anche al di fuori del suo elettorato.

Per sapere chi la spunterà non resta che attendere il dopo voto, ma un cosa è certa… la partita è ancora tutta da giocare, per tutti.